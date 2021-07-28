Україна відправить Литві колючий дріт для захисту кордону з Білоруссю

Литва звернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді колючого дроту для зміцнення кордону через критичне зростання кількості нелегальних мігрантів, які потрапляють у країну з території Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У період з 1 січня до 27 липня на литовсько-білоруському державному кордоні критично зросла кількість нелегальних мігрантів, які потрапляють з території Білорусі на територію Литви. У зв’язку з цим литовська сторона, відчуваючи нестачу технічних засобів облаштування кордону, звернулася до України з проханням надати гуманітарну допомогу у вигляді відповідного колючого дроту для зміцнення кордону», - сказав Кулеба, вносячи на розгляд Кабінету Міністрів проєкт Указу Президента України про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці.

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Він попросив урядовців підтримати цей проєкт, оскільки Литва є другом нашої країни і завжди підтримує Україну в критичних ситуаціях.

За пропозицією Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів підтримав проєкт акту з доопрацювання протягом одного дня.