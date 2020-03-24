Україна відреагувала на недопуск місії ОБСЄ на тимчасово окупований Донбас

В Міністерстві закордонних справ зробили заяву у зв'язку із недопуском спостерігачів СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України засуджує дії представників російської окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які з 21 березня блокують доступ на зазначені території патрулів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) для здійснення спостережної діяльності в рамках виконання свого мандату, затвердженого Постійною радою ОБСЄ. Зазначені факти зафіксовані у відповідних доповідях СММ ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Вказано, що такі дії окупаційної адміністрації РФ є прямим порушенням мандату СММ ОБСЄ, суперечать Мінським домовленостям, а також Загальним узгодженим висновкам Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 р., згідно з якими СММ повинен мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату.

"Запроваджене під приводом поширення коронавірусу COVID-19 обмеження доступу СММ ОБСЄ до ТОТ Донецької та Луганської областей є неприйнятним, в тому числі з точки зору безпеки міжнародних спостерігачів. Уряд України, тимчасово закривши пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Уряду України територію коронавірусної інфекції, зробив належне виключення для пропуску представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ за раніше встановленим порядком", - повідомили у пресслужбі.

Також МЗС закликали міжнародну спільноту, насамперед, учасників Нормандського формату, продовжити здійснювати тиск на Російську Федерацію, яка несе відповідальність за розвиток ситуації на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, з метою забезпечення повного та неухильного виконання нею Мінських домовленостей.

Нагадаємо, бойовики продовжують не пропускати спостерігачів місії ОБСЄ та людей, зареєстрованих на окупованих територіях через лінію розмежування.

Джерело: УНН

