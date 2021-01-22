Україна відзначає День соборності

Щорічно 22 січня в Україні відзначається День соборності. Цього дня більш ніж 100 років тому було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Про скасування та відновлення

Свято було офіційно встановлене у 1999 році згідно з указом тодішнього президента Леоніда Кучми, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної соборної української держави.

З 30 грудня 2011 року, указом на той час президента Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено "День Соборності та Свободи України". Утім, 13 листопада 2014 року указом п'ятого резидента Петра Порошенка свято було відновлено.

Трохи історії

22 січня 1918 року вперше була проголошена незалежність УНР IV Універсалом Української Центральної Ради. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі було проголошено Акт злуки (об'єднання) українських земель, в єдину Україну. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні.

"Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України - Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили та за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна республіка", - зазначено в Універсалі Директорії.

Після цього 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його підтримали українці на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

Перше відзначання

У 1919 році об'єднання України відбулося суто символічно, оскільки вже через кілька тижнів після проголошення Акту злуки більшовики захопили Київ, пізніше поляки окупували Східну Галичину, а Чехо-Словаччина - Закарпаття.

Перше за 20 років урочисте відзначання Дня соборності на офіційному рівні відбулося 22 січня 1939 року у Карпатській Україні (м. Хуст). У цей день відбулась тридцятитисячна маніфестація місцевого населення, яке з'їхалось до міста з усіх куточків держави.

Як святкують

Традиційно у цей день в Україні створюється "живий ланцюг", який символізує єдність та волю українського народу до свободи став. Перша така акція була організована патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту злуки. Основний суцільний ланцюг починався в Івано- Франківську і тягнувся до львівського міста Стрий. Звідти "живий ланцюг" прямував до Львова, а потім до Тернополя. Далі маршрут проходив через Рівне, Житомир - і до Софійської площі в Києві. За різними оцінками, участь в акції взяли до трьох мільйонів українців. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 км.

Відтоді в Україні "живі ланцюги" створювалися неодноразово. Вулиці, названі на честь Дня соборності, є в містах Київ, Броди, Дрогобич, Жмеринка, Івано- Франківськ, Кривий Ріг, Тернопіль та багатьох інших.Що відомо З нагоди Дня соборності в Україні українцям пропонують долучитися до символічного ланцюга єдності, який об'єднає Київ з Сімферополем.

UA: Суспільне Новини

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