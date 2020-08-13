Україна відзначить 29-ту річницю незалежності з урахуванням карантинних заходів - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України", згідно з яким Кабінет міністрів повинен розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення річниці незалежності з урахуванням вимог щодо запобігання поширення Covid-19.

Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний указ No318 / 2020 передбачає, що 23 серпня, в День Державного прапора України, в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах повинні бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

У День Незалежності України, 24 серпня, в Києві та інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС / АТО і громадськості. Крім того, в День Незалежності відбудуться церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції гідності та учасників ООС / АТО.

Указ також передбачає проведення культурно-мистецьких, виставкових та інших заходів з історії України.

Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.