Україна в найближчі тижні отримає ще два французькі гелікоптери Airbus

Вертольоти Н-225 мають вантажопідйомність 11 тонн

Поставка в Україну ще двох важких вертольотів Н-225 французької Airbus Helicopters з вантажопідйомністю 11 тонн у рамках програми створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільної оборони в Україні запланована вже на найближчий час.

Про це повідомляється на сайті Airbus Helicopters.

"Наступні два вертольоти H225 поповнять флот (системи) вже протягом наступних тижнів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня ДСНС і Нацгвардія, що входять до структури МВС, отримали два французькі вертольоти Airbus H225 Super Puma.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков показав французькі вертольоти, що летять в Україну.