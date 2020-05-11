Україна в ООН заявила про порушення Росією Мінських угод

Україна привернула увагу Організації об'єднаних націй до останніх порушень Росією Мінських домовленостей на окупованому Донбасі, а також мирних ініціатив генерального секретаря ООН в період пандемії, і в черговий раз закликала РФ припинити агресію, повідомляє на офіційній сторінці в Facebook постійне представництво України при ООН.

"Тільки 10 травня на Донбасі відбулося 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. Водночас застосовувалася зброя, заборонену мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона закликала Російську Федерацію дотримуватися заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо глобального припинення вогню.

Нагадаємо, під час останнього засідання ТКГ представники України озвучили позицію Києва щодо продовження розведення сил і засобів у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Зокрема, Україна наполягає на тому, щоб нові ділянки розведення "відповідали запитам гуманітарного характеру і створювали острівці безпеки для місцевих мешканців - громадян України".