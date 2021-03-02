Україна в ТКГ назвала головну умову реалізації Мінських угод

Росія має взяти на себе політичну відповідальність за реалізацію рішень Нормандського формату. Це є головною умовою реалізації політичної частини угод щодо Донбасу. Про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

Зазначається, що сьогодні відбувається чергове, 150-е засідання ТКГ в робочих підгрупах. Засідання Робочої групи з політичних питань має на меті продовжити розгляд "Плану спільних кроків", запропонованого українською стороною в якості основи для подальшого виконання домовленостей щодо Донбасу та перенесення термінів його виконання.

Представники української делегації підкреслили, що основою врегулювання ситуації на Донбасі є чітке виконання спільних рішень, прийнятих у Нормандському та Мінському форматах, які містять у собі необхідні механізми і для встановлення всеосяжного режиму припинення вогню, і для врегулювання гуманітарної та економічної ситуації на окупованих територіях, які в подальшому стали основою для реалізації політичної частини угод.

"Але для цього має бути виконана головна умова - російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни ухиляються від визнання такої відповідальності і продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті на рівні з ФРН та Францією, та ОБСЄ. "Так само, практично безрезультатно завершилося засідання підгрупи з безпеки", - повідомили в ТКГ.

У гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, попри успішний пропуск конвою ООН з гуманітарною допомогою, який відбувся 1 березня через КПВВ "Щастя".

"Ініціативи, запропоновані Главою нашої делегації Кравчуком, надання нами пасажирського транспорту (автобусів) для здійснення перевезення пасажирів на КПВВ "Щастя" та "Золоте", інших технічних умов для початку сталої роботи пропускних пунктів не залишають аргументів російській стороні, які б могли виправдати її зволікання щодо розблокування зі свого боку роботи КПВВ і допуску українських громадян до адміністративних послуг та фінансової допомоги", - зазначили в українській делегації.

Українські переговірники додали, що російська делегація намагається підпорядкувати усі питання (гуманітарні, безпекові, економічні) своїй політичній меті - примусити Україну та ОБСЄ вести прямі перемовини з представниками квазі-державних маріонеткових утворень як із повноважними представниками однієї зі сторін конфлікту.

"Українська сторона розцінює такі заяви як прояв неповаги до держав- учасниць Нормандського формату та міжнародних організацій, задіяних у вирішенні конфлікту, і як намір досягнути власних політичних цілей за рахунок порушення відповідних міжнародних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

В ТКГ подякували державам-партнерам, насамперед, Франції та ФРН, а також ОБСЄ, які "не дозволяють РФ однобічно переглянути Нормандські та Мінські домовленості".

"Такі спроби не матимуть успіху і отримають належну оцінку з боку міжнародного співтовариства. Російська сторона наполегливо йде шляхом подальшої міжнародної ізоляції", - наголосили в українській делегації.

Нагадаємо, українська сторона в ТКГ повідомила, що Росія спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців для врегулювання конфлікту на сході України.