Україна вдячна НАТО за підтримку в Чорноморському регіоні, проте цього недостатньо в умовах війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дякує Північноатлантичному альянсу за підтримку та присутність у Чорноморському регіоні, проте вважає, що в умовах російської агресії проти України цього недостатньо.

Як повідомляє телеканал "Україна 24", відповідну заяву глава держави зробив під час свого візиту до США.

"Бачать цю підтримку люди в Україні. Це важливо, тому що вони відчувають, що вони не одні, і що, якщо буде продовження ескалації з боку Російської Федерації, то з нами будуть наші партнери", - зазначив президент.

Водночас він наголосив, що на сьогодні підтримка НАТО говорить всього лише "про присутність" сил Альянсу в регіоні.

"Я вважаю, що це правильний психологічний крок, не застосовується зброя, але третім країнам демонструється, що Альянс співпрацює з Україною. Тому, як психологічний крок, я вважаю, що це непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні", - резюмував Зеленський.