Україна вийшла ще із семи угод у межах СНД

Україна виходить ще із семи міжнародних договорів, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав. Відповідне рішення ухвалив український уряд під час засідання 19 серпня.
Розірвано такі договори:
рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація";
угоду про далеке радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав;
угоду про практичне використання статті 83 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;
угоду про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації;
угоду про співпрацю щодо забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;
меморандум про принципи взаємодії та співпраці в галузі цивільної авіації;
рішення про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація".
12 квітня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко запропонував офіційно припинити участь країни у статутних органах СНД.
У травні 2018 року Порошенко підписав указ про відкликання представників України з усіх статутних органів СНД, наприкінці серпня Україна закрила представництво при СНД.
Заступник глави МЗС України Василь Боднар у червні 2020 року заявляв, що з моменту окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Україна розірвала приблизно 150 із 453 договорів і угод із РФ, зоекрема один із базових договорів - про дружбу, співпрацю і партнерство (цей документ утратив чинність 1 квітня 2019 року).