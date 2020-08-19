Україна вийшла ще із семи угод у межах СНД

Україна виходить ще із семи міжнародних договорів, укладених у межах Співдружності Незалежних Держав. Відповідне рішення ухвалив український уряд під час засідання 19 серпня.

Розірвано такі договори:

рішення про створення Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація";

угоду про далеке радіонавігаційне забезпечення у Співдружності Незалежних Держав;

угоду про практичне використання статті 83 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

угоду про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації;

угоду про співпрацю щодо забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

меморандум про принципи взаємодії та співпраці в галузі цивільної авіації;

рішення про реформування Міждержавної консультативної ради "Радіонавігація".

12 квітня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко запропонував офіційно припинити участь країни у статутних органах СНД.

У травні 2018 року Порошенко підписав указ про відкликання представників України з усіх статутних органів СНД, наприкінці серпня Україна закрила представництво при СНД.

Заступник глави МЗС України Василь Боднар у червні 2020 року заявляв, що з моменту окупації Криму і збройної агресії на Донбасі Україна розірвала приблизно 150 із 453 договорів і угод із РФ, зоекрема один із базових договорів - про дружбу, співпрацю і партнерство (цей документ утратив чинність 1 квітня 2019 року).