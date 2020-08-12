Україна вийшла з трьох угод із СНД

Відповідно до рішень РНБО, 2 травня 2018 року для України припиняється дія окремих міжнародних договорів у рамках СНД.

Кабінет Міністрів схвалив вихід України з угоди між урядами СНД про співробітництво в підготовці та підвищенні кваліфікації військових кадрів для прикордонних військ держав-учасниць СНД. Таке рішення прийнято на засіданні уряду в середу, 12 серпня, повідомило МВС.

Також Кабмін схвалив проект указу президента України про вихід країни з Ради командувачів прикордонними військами. Угода про співробітництво прикордонних військ було підписано в Москві в 1995 році, до Ради командувачів прикордонними військами Україна увійшла в 1992 році.

Україна не приєдналася до ряду установчих документів у сфері прикордонного співробітництва в СНД, нагадали в МВС. "З огляду на те, що Російська Федерація є стороною міжнародного збройного конфлікту, який триває на Донбасі, зазначені домовленості не актуальні", - пояснили в МВС.

Також Кабінет Міністрів прийняв проект постанови про вихід України з угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав - учасниць СНД від 26 травня 1995 року.

Раніше українські та італійські вчені вийшли з російського космічного проекту Гамма-400, який планували до запуску на 20-30 рік. Він передбачає створення астрофізичної космічної обсерваторії для спостереження за джерелами гамма-випромінювання у Всесвіті.