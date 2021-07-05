Україна вийшла з угоди СНД про захист прав споживачів

Україна офіційно вийшла з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Вихід з угоди передбачено Законом України № 1551-IX, оприлюдненим у "Голосі України" 3 липня. У документі сказано, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Угода про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів була вчинена 25 січня 2000 року в Москві та ратифікована законом від 7 березня 2002 року.

Закон про вихід України з цієї угоди Президент Володимир Зеленський підписав 15 червня.

Принципове рішення про вихід України з СНД було ухвалене у березні 2014 року. У 2019-му Україна остаточно завершила процедуру виходу з координаційних органів СНД.