Україна виконує перемир'я на 100%. Усе інше буде залежати від Росії - Зеленський

Україна повністю виконує свої зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі. Про це на брифінгу в Києві 29 липня заявив президент України Володимир Зеленський. Трансляцію пресконференції вели на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Що стосується сталого припинення вогню. Це навіть не перший, а головний пункт Мінських угод, якщо ми хочемо припинити війну, повернути наші території та людей. Бо без припинення вогню нічого не буде. Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні. Вони є. Тому що це 410 км контактної лінії і все проконтролювати дуже складно", - сказав він.

Зеленський додав, що Україна "буде робити все, щоб зберегти перемир'я".

"Ми все виконуємо на 100%. Що стосується тієї сторони, то, я впевнений, усе буде залежати від Російської Федерації: чи вони зможуть так само все контролювати і, найголовніше, чи зможуть вони дотримуватися домовленостей. Побачимо", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що в разі серйозних обстрілів українські військові відкриватимуть вогонь у відповідь.

"Що стосується наших воїнів, то, як ви знаєте, вони в нас герої: якщо буде здійснюватися якась серйозна річ... атака або постріли, які виходять за рамки того, про що ми домовилися, - вони будуть дуже потужно відповідати", - запевнив Зеленський.