Україна вимагає провести наступного тижня позачергове засідання ТКГ

Українська сторона Тристоронньої контактної групи має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні.

Про це повідомляє пресслужба ТКГ в Telegram, передає RegioNews.

Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими. Крім того, на позачерговому засіданні Україна має намір розглянути: розблокування російською стороною роботи КПВВ; фіналізацію домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування; фіналізацію домовленості про чотири нових ділянки розведення; забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України; доступ гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Ще одна тема, яку планує підняти українська делегація - це вимога розслідувати вбивство українського військового біля Авдіївки, який був поранений у вівторок після обстрілу снайпером, і пізніше помер.

Україна хоче, щоб Росія розслідувала злочин і покарала винних. Також СММ ОБСЄ повинна сприяти в цьому розслідуванні.

RegioNews

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