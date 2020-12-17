Україна вимагає від Боснії пояснити, як до них потрапила ікона, яку подарували Лаврову

Посольство України в Боснії і Герцеговині звернулося до тамтешнього Міністерства закордонних справ і попросило надати інформацію про ікону, яку голова Президії Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час зустрічі у Східному Сараєві.

Про це повідомляє "Релігійна правда", передає "Еспресо.Захід".

У такий спосіб українське дипломатичне представництво відреагувало на те, що відбулось під час офіційного візиту Лаврова до цієї балканської країни. Посольство України в Боснії і Герцеговині надіслало запит про походження ікони, якій близько 300 років і яку нібито було знайдено в Луганську.

В офіційному листі української сторони наголошується, що місто Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації й ненадання інформації про ікону, яка належить до української культурної спадщини, означає підтримку агресивної політики й військових дій Росії проти України.

Нагадаємо, під час візиту до Республіки Сербської міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров отримав від колишнього президента Республіки Сербської Боснії та Герцеговини, члена Президії БіГ від сербів Мілорада Додіка подарунок – 300-літню позолочену ікону з Луганська.