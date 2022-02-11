Україна вимагає від Росії інформацію про військові навчання біля кордонів

Україна відправила до Росії запит із вимогою надати "детальні роз'яснення щодо військової діяльності" біля своїх кордонів, згідно з розділом III Віденського документа. Москва має відповісти протягом 48 годин, написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити про дату завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, що беруть участь у ній", - зазначив він.

Кулеба наголосив - у Росії на відповідь є 48 годин.

Міністр додав, що якщо Москва не надасть у цей термін інформацію або вона буде недостатньою, то Україна ініціює скликання "надзвичайної зустрічі" країн-учасниць Віденського документу. На цьому заході Росія "має надати роз'яснення".

Глава МЗС відзначив, що Україна продовжить "використовувати усі дипломатичні можливості для забезпечення безпеки" країни.

29 листопада 2021 року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав , що заплановані спільно з Росією навчання біля кордону Білорусі з Україною спрямовані на "прикриття" південних кордонів.

16 грудня Росія влаштувала військові навчання у Чорному морі у районі окупованого Криму.

11 січня 2022-го близько 3000 військовослужбовців РФ розпочали нові навчання в областях, прилеглих до кордону з Україною.