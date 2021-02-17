Україна винесе на сесію Генасамблеї ООН питання обшуків і затримань у Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею незаконних політично мотивованих обшуків і затримань в тимчасово окупованому Криму, здійснених російською окупаційною владою.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що, за наявною інформацією, у ніч проти 17 лютого відбулися обшуки в будинках кримчан Абдулборі Махамадамінова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Iбрагімова Ернеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова і Яшара Шихаметова. Серед згаданих осіб є активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство", що чітко вказує на політично мотивований характер дій окупаційної влади півострова.

"Ці дії в черговий раз свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов'язань як держави-окупанта, готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакомислення та блокування правозахисної діяльності на тимчасово окупованій українській території" - наголосила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

У МЗС учергове нагадали Росії про зобов'язання добросовісно виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема як держави-окупанта, та покласти край політичним репресіям проти населення тимчасово окупованих територій.

"Iнформація про протиправну діяльність РФ на тимчасово окупованих територіях, зокрема щодо згаданих випадків незаконних обшуків і затримань, буде винесена Україною 23 лютого 2021 року на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН у ході дебатів з пункту порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати закликаємо міжнародних партнерів надати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму.

Всеукраинские вести

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