Україна вперше проведе спільні військові навчання з Польщею та Литвою

В Україні вперше проведуть військові навчання Литовсько-польсько- української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі".

"17-30 липня 2021… відбудеться Багатонаціональне військове навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі". Навчання ТРИ МЕЧІ 2021 - це багатонаціональні навчання які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах", - йдеться у повідомленні генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що що у навчанні візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, більше 200 бойових машин із 4 країн учасниць: Литви, Польщі, України та США.

Вперше цей захід проведуть саме в Україні. Він є продовженням партнерської програми міжнародної військової співпраці між Литовською Республікою, Польщею та Україною.

Головною метою є навчань є оцінка можливостей об'єднаних підрозділів в операціях під керівництвом Командування LITPOLUKRBRIG. Sea Breeze-2021: навчання відбудуться у морі, під водою, в повітрі і на суші

Повідомляється, що вони матимуть виключно оборонний характер дій.

Нагадаємо, підрозділи операції Об'єднаних сил ЗСУ біля адмінкордону з Кримом відпрацювали захист морського узбережжя від висадки ворожого десанту.

Крім того, українські десантники 13-го окремого десантно-штурмового батальйону ім. Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно- штурмової бригади ЗСУ взяли участь у багатонаціональних військових навчаннях Saber Guardian-2021, які розпочалися в Угорщині.

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