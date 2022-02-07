Україна вважає несправедливими пояснення Німеччини щодо відмови від постачання зброї - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо відмови від постачання зброї Києву.

У ході брифінгу він заявив, що обговорить з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання військових поставок в Україну з Німеччини, а також із третіх країн або міжнародних організацій під час її візиту до Києва.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є можливість більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Утім це не означає, що ми не повинні з нею працювати, тому ми і надалі будемо працювати з Німеччиною з цього питання" - сказав Куліба.

За його словами, це питання також порушуватиметься під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Київ хотів би отримати оборонні види озброєнь від Німеччини. За його словами, Україна зацікавлена у патрульних катерах, гвинтівках, засобах радіозв'язку та БТР.

У відповідь тодішній міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сказав, що конфлікт на сході України " може бути дозволений лише політичними засобами" та "постачання зброї не допоможе.

У грудні 2021 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує постачання зброї Києву через НАТО.

Вони досі будують газопровід Північний потік-2 і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо", - сказав він.

За інформацією Bild, постачання зброї в Україну через НАТО блокувала колишня канцлер Ангела Меркель. Нідерланди стали на бік Німеччини на прохання уряду Меркель, оскільки Берлін нібито не хотів бути єдиним, хто виступає проти постачання.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок говорила, що Берлін підтримує ЗСУ медикаментами та допомагає лікувати українських солдатів, але дала зрозуміти - Німеччина не постачатиме Києву зброю.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що країна продовжить виступати проти постачання зброї в Україну.

21 січня Німеччина отримала запит Естонії на схвалення постачання в Україну 122-міліметрових гаубиць, які були випущені до НДР.

У той же день американська газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини та Естонії повідомила, що ФРН відповіла на запит відмовою.

Водночас, за даними міністерства економіки Німеччини, за чотири роки вона експортувала озброєння на 22,5 млрд євро, а серед замовників опинилися не лише члени НАТО та ЄС, а й держави Близького Сходу.

Йдеться, зокрема, про Єгипет, Катар, ОАЕ, Кувейт, Туреччину, Йорданію та Бахрейн, які є учасниками збройних конфліктів у регіоні.