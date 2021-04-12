Україна ввела додаткові обмеження на кордоні з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю в межах Рівненської області вводяться додаткові обмеження. Заходи спрямовані на посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму.

Про це у Facebook повідомляє Північне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що обмеження будуть діяти з 12 квітня до 31 грудня 2021 року. Під заборону потрапляють:

будь-які роботи 22:00 до 06:00 в смузі від прикордонних знаків у глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім сільськогосподарських робіт);

рух дорогами, яких немає в реєстрі автомобільних доріг та які ведуть до лінії державного кордону, з 22:00 до 06:00;

стоянка транспортних засобів і техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктів пропуску, якщо вона не пов'язана з технічними несправностями і очікуванням перетину кордону;

польоти легкомоторних літаків, квадрокоптеров і інших БПЛА без попереднього повідомлення;

підвезення на авто і в поїздах людей без документів;

зупинка поїздів (крім пасажирських) при в'їзді на митну територію України до залізничної станції "Сарни" та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники не пустили до України 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.

До цього повідомлялося, що на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий.