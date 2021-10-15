Україна вводить санкції проти 237 осіб за "вибори" в окупованих Криму та Донбасі

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони вирішили ввести санкції проти 237 осіб, які брали участь в організації "виборів" Росії на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

За його словами, РНБО продовжує розглядати введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

"У нас на сьогоднішній день було прийнято рішення щодо тих людей, які брали безпосередню участь у проведенні виборів на території Криму, Донецької та Луганської областей, забезпечували голосування ... Сьогодні обмеження ввели проти 237 осіб", - сказав Данилов.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, санкції введені за матеріалами спецслужби.

"Як і будь-які російські вибори на українській території - це порушення міжнародного права, демократичних прав і свобод громадян. Нові санкції стосуються ще 121 фізичної особи. Це переважно члени виборчих комісій і кандидати в депутати", - повідомив голова СБУ Іван Баканов.

Також СБУ запропонувала посилити введені раніше санкції проти 157 осіб, які сприяли окупаційної влади проводити "вибори" в Криму.

Крім того, за рекомендацією СБУ, економічні санкції будуть введені ще проти п'яти фізосіб і шести компаній. Всі вони так чи інакше пов'язані з російською компанією, яка володіє торговою мережею супермаркетів.

Після "виборів" в Держдуму США і Великобританія заявили, що не визнають підсумки голосування, яке пройшло на території тимчасово окупованого Криму.

У МЗС Туреччини заявили, що Анкара і раніше підтримує територіальну цілісність України, не визнає незаконну анексію Криму, тому не визнає "вибори" на окупованому півострові.

Євросоюз теж заявив, що не визнає російські "вибори" в окупованому Криму і залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності України.

22 вересня Верховна Рада визнала російські "вибори", проведені в тому числі на окупованих територіях Криму і Донбасу, незаконними, а сформовану за їхніми результатами Держдуми РФ - нелегітимною.





