Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю

Із середи (26 травня) з 00:00 Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Відповідне рішення за дорученням президента ухвалили на засіданні уряду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення в митних пунктах аеропортів пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - зазначив прем'єр.

23 травня в аеропорту "Мінськ" затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни - Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ- 29.

24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair, отримали від "солдатів ХАМАСу".

Ryanair назвала інцидент "актом авіаційного піратства".

Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю.

В обхід вже літають AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM і SAS. Велика Британія і Франція крім цього призупинили дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Бабель

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