Україна закликала ввести санкції проти Росії через отруєння Навального

У МЗС назвали розправу над Навальним злочинним актом російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном.

Міністерство закордонних справ України засуджує отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального хімічною речовиною з групи "новічок".

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства.

У МЗС закликали міжнародну спільноту ввести санкції проти РФ розправу над опозиційним політиком.

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та закордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком", - йдеться в повідомленні.

"Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включаючи санкції, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи прави людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - підкреслили в міністерстві.