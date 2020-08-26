Україна закриває в'їзд для іноземців через коронавірус

Україна забороняє в'їзд іноземців, окрім окремих категорій. Ця заборона почне діяти опівночі 29 серпня і триватиме до 28 вересня.

Відповідну постанову схвалив на засіданні Кабінет міністрів.

"З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами", - пояснив прем'єр Денис Шмигаль.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що обмеження не буде стосуватися певних категорій іноземних громадян.

А саме: тих, хто має право на постійне місце проживання в Україні, водіїв вантажного транспорту, інструкторів країн-членів НАТО, культурних діячів, які прибули на офіційне запрошення, а також тих, хто буде прямувати через територію України транзитом.

BBC Українська служба

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