Україна закриває в'їзд для іноземців через коронавірус

Україна забороняє в'їзд іноземців, окрім окремих категорій. Ця заборона почне діяти опівночі 29 серпня і триватиме до 28 вересня.
Відповідну постанову схвалив на засіданні Кабінет міністрів.
"З огляду на рівень захворюваності ми повинні захистити наших співгромадян та проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами", - пояснив прем'єр Денис Шмигаль.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що обмеження не буде стосуватися певних категорій іноземних громадян.
А саме: тих, хто має право на постійне місце проживання в Україні, водіїв вантажного транспорту, інструкторів країн-членів НАТО, культурних діячів, які прибули на офіційне запрошення, а також тих, хто буде прямувати через територію України транзитом.
BBC Українська служба
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