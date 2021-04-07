Україна запевняє, що не причетна до викрадення судді Чауса у Молдові - МЗС

Україна непричетна до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса з території Молдови.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм, повідомляє прес-служба МЗС.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Чауса на відмову надати йому притулок у Молдові, він буде екстрадований в рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій та двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Міністр наголосив, що Україна не причетна до викрадення Чауса.

Для встановлення усіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, Кулеба запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

Кулеба також запевнив, що для України Молдова "була, є і залишається другом".

"Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - повідомили в МЗС.