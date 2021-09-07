Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі - Кулеба

Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі. Про це в етері програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, - це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що хочемо зміцнювати нашу економіку", - сказав він.

Міністр переконаний, для того, щоб воювати, потрібні гроші, які бажано заробляти завдяки сильній економіці.

"Це дозволить створювати резерви, як у Польщі, і потім витрачати їх на оборону", - пояснив Кулеба.

Він додав, що міністерство постійно порушує перед американськими партнерами питання про безвіз. За його словами, з Канадою та Великою Британією вже є прогрес у діалозі. Однак кроки поки малі, оскільки "дуже консервативною є політика цих країн", зазначив міністр.

Президент Володимир Зеленський презентував План трансформації України, який містить 80 проєктів на $277 млрд. Документ передбачає конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти України та США.