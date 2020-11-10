Україна запрорваджує санкції щодо Нікарагуа через почесне консульство у Криму

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв'язку з відкриттям "першої іноземної консульської установи" в окупованому Криму - представництва Нікарагуа.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом посла Республіки Нікарагуа в Російській Федерації пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м.Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту", - йдеться в заяві.

В МЗС зазначили, що вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ" консульського патенту є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права.

"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід'ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", - зауважли в міністерстві.

В МЗС також додали, що міністерство попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, 28 серпня Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту уряду Нікарагуа у зв'язку із незаконним відкриттям почесного консульства в окупованому Криму. Почесним консулом було призначено засудженого в Україні за спробу анексії. За словами Кулеби, МЗС розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як порушення законодавства України та міжнародного права, як "відверто недружній крок щодо нашої держави, що потурає збройній агресії РФ".