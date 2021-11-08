Україна засуджує замах на прем'єр-міністра Іраку

В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, який був скоєний сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі речника МЗС України щодо замаху на прем’єр-міністра Іраку, опублікованому на сайті МЗС.

"В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, скоєний 7 листопада.

Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави", - йдеться у повідомленні.

У МЗС України закликали політичні сили Іраку до "стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів".

На помешкання прем’єр-міністра Іраку Мустафи аль-Кадімі було скоєно замах із використанням дрона.

Прем’єр-міністр Іраку не постраждав. Незабаром після замаху заявив, що почується добре й закликав усіх до "спокою та витримки заради Іраку".

Жодне із відомих угрупувань поки не взяло на себе відповідальність за напад.

У країні різко зросло політичне напруження у зв'язку з оголошенням результатів виборів, що відбулися 10 жовтня. Угруповання, які очолюють протести щодо результатів голосування є добре озброєними бойовиками, підтримуваними Іраном, які втратили більшу частину місць у парламенті. Вони заявляють про "шахрайство" на виборах.