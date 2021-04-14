Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією - представник України при ООН

Для України важливо, що президент США Джо Байденом у ході розмови з Путнім 13 квітня довів позицію США щодо загострення ситуації на східному кордоні України.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу у Нью-Йорку сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова", - зазначив він.

На думку дипломата, Баиден нині неготовий вести розмову про відвідання Москви чи приймати у Вашингтоні Путіна. Тому вирішено запропонувати Москві провести зустріч на "нейтральній території". Це, за словами Кислиці, може бути зустріч на полях якогось міжнародного заходу або й у двосторонньому форматі. "У будь-якому разі, аби така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка з її змістовного наповнення, - зазначив дипломат. - Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти".

"Нинішня ситуація розглядається як загроза регіональній безпеці, тобто така, що несе загрозу всьому Чорноморському регіону та Європі", - сказав він.

Водночас, за його словами, розгляду ситуації в ООН "логічно передує застосування можливостей регіональних організацій". Зокрема, зазначив Кислиця, нині на рівні ОБСЄ задіяно Віденський документ, відповідно до якого країна, що його підписала, може затребувати від іншого підписанта пояснення в разі переміщення військ або інших дій, пов'язаних з військовою активністю. Проте, нагадав він, у 2014 році Москва таку вимогу проігнорувала.

За його словами, Київ постійно координує дії закордонних дипломатичних установ щодо посилення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. Україна, відзначив він, підтримує тісний контакт зі США та європейськими членами Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв Укрінформ, Байден провів розмову у вівторок з Путіним, під час якої підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й запропонував провести зустріч у найближчі місяці в третій країні.



