Україна зацікавлена у збереженні режиму "Відкритого неба" - МЗС

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що взяли під увагу офіційне повідомлення Державного департаменту США про намір США вийти з Договору про відкрите небо (ДОН). Про це в суботу, 23 травня, повідомляє прес-служба відомства.

"Україна найбільше зацікавлена в збереженні та подальшої імплементації Договору, але за умови його сумлінного виконання усіма без винятку державами-учасниками", - йдеться в коментарі.

У МЗС зазначають, що, починаючи з моменту підписання (24 березня 1992 року), Україна завжди була відданою ДОН, який є одним з базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки і контролю над озброєннями і об'єднує 34 держави-учасника, включаючи європейські країни, США і Канади.

Режим "відкритого неба" сприяв імплементації Резолюції ГА ООН Проблема мілітаризації АР Крим і м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів. Зокрема, проведення спостережного польоту США з участю багатонаціональної команди іноземних інспекторів вздовж північного узбережжя АР Крим сприяло нормалізації поведінки РФ в цих водах, нагадали в МЗС.

У той же час у міністерстві зазначають, що починаючи з 2015 року роль та ефективність ВН в цілому поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг військової активності РФ в найбільш критичних для безпеки України районах - над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецькою і Луганською областями в результаті заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, які прилягають до державного кордону України.

Заради збереження верифікаційного режиму "відкритого неба", Україна закликає всіх держав-учасників докласти максимальні зусилля для пошуків виходу із ситуації, додають в МЗС.

Як повідомлялося, на саміті Східного партнерства, який, імовірно, відбудеться в червні, Україна і ЄС планують погодити договір про відкрите небо.