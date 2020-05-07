Україна збереже представників влади в ТКГ незважаючи на позицію РФ - Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що у Тристоронній контактній групі в Мінську залишаться представники українського уряду та парламенту, навіть якщо таке рішення не прийме Росія. За його словами, для України це потрібно.

"Це наше суверенне право. Ми зробили перший крок. Якщо відповідних кроків не буде, будемо працювати у цьому складі делегації", - заявив Єрмак журналістам.

Він додав, що для України це необхідно і "наша позиція буде проактивного". При цьому глава ОПУ зазначив, що такий крок "не є 100-відсотковою панацеєю".

Керівник Офісу президента нагадав, що російська сторона в ТКГ наполягає на тому, щоб "деякі рішення визначалися протоколом". Єрмак заявив, що це неможливо реалізувати без присутності представників влади з іншого боку.

"Україна буде проактивною стороною на цих переговорах. На наступному засіданні в Мінську українською стороною будуть представлені в якості запрошених представники територій - переміщені особи, ті, хто вимушено проживають не на Донбасі", - заявив глава ОПУ.

Говорячи про можливість проведення у жовтні місцевих виборів на території ОРДЛО, Єрмак додав, що це можна буде визначити, виходячи з того, чи будуть для цього створені всі умови на початок виборчого процесу. Згідно з українським законодавством, виборчий процес на місцевих виборах розпочинається за 90 днів до дати їх проведення.

5 травня президент Володимир Зеленський затвердив новий склад української делегації у Тристоронній контактній групі. До її складу увійшли міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, народний депутат Олександр Мережко, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко, депутат Андрій Костін, заступник міністра оборони Олександр Поліщук, депутатка Галина Третьякова. Головою української делегації незмінно залишився другий президент України Леонід Кучма.

Також Єрмак запропонував залучити до роботи в підгрупах ТКГ внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути окуповані райони Донецької та Луганської областей після травня 2014 року.

За матеріалами Інтерфакс- Україна

