Україна знає, про що США і НАТО розмовляють з Росією - Кулеба

Немає жодних підстав стверджувати, що під час перемовин США і НАТО з Росією питання, які стосуються України, вирішуються без урахування позиції нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з канадською колегою Мелані Жолі пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми, Україна, знаємо про зміст тих розмов, які відбуваються між Сполученими Штатами і РФ. І контакти між Президентом України та Президентом Сполучених Штатів, мої контакти з державним секретарем були спрямовані саме на це. Ми знаємо, що відбувається по лінії НАТО-Росія. Ми, безумовно, як члени ОБСЄ знаємо, що відбувається там. Тому немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішується без України", - сказав Кулеба.

Він додав, що формат, у якому всі сторони - ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія тощо - сядуть за один стіл, - "це фантастика, цього не буде, так не працює дипломатія".

"Тому принципово те, що в тому форматі широких різноманітних контактів на різних рівнях, який склався, Україна знає достеменно, що жодне питання, пов'язане з нею, не вирішується без урахування її позицій. Це ключовий результат нашої дипломатичної роботи", - наголосив очільник МЗС.

За його словами, Україна виступає за те, щоб було "багато дипломатії".

У цьому контексті він подякував канадській колезі за візит до Києва і наступні візити до Парижа та Брюсселя.

"Це і є формат активної дипломатії, коли кожен робить те, що може, в межах своїх національних інтересів. І в цьому форматі Україна перебуває в самому центрі", - акцентував Кулеба.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що в переговорах з безпеки в Європі має брати участь і Україна.