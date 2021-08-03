Україна зробить все можливе для розслідування справи Шишова - МЗС

Україна зробить все можливе для розслідування справи про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Про це у себе в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.



"Я шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлюю співчуття його рідним і близьким. Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть", - написав Кулеба.

Голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов зник в Києві 2 серпня.

Він вийшов вчора вранці, 2 липня, ймовірно, на щоденну пробіжку і не повернувся.

Як повідомили в Білоруському домі: "На камерах зафіксовано, як він виходив з дому на пробіжку о 9 ранку. О 10 повинен був повернутися. Зв'язатися з ним неможливо, телефон відключений від відстежування місцеположення (гугл- аккаунту). Годинника і фітнес-браслета при ньому не було. Відстежили телефон по вишках, але занадто великий квадрат пошуків".

Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків зранку 3 серпня.

Близькі загиблого не вірять, що активіст вчинив самогубство, і підозрюють, що смерть Шишова була спланована, а за ним велося стеження.