Україна звернулась до керівництва Європарламенту через візит євродепутатів до Криму

Представник України при ЄС Микола Точицький звернувся з листом до Президента Європейського Парламенту Давіда Сассолі та Голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера із закликом рішуче засудити та відреагувати належним чином на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму. Про це інформує Представництво України при Європейському Союзі, передає УНН.

Так, Точицький відзначив, що організація цього візиту є черговою марною спробою Росії легітимізувати свої незаконні дії на українській території, зокрема проведення протиправного "голосування" щодо внесення змін до конституції Російської Федерації.

Окрім того, такий візит окремих французьких євродепутатів не лише порушує законодавство України, але й суперечить офіційній позиції Європейського Союзу щодо безумовної підтримки територіальної цілісності України.

"З 2014 року Європейський Парламент у численних резолюціях неодноразово підкреслював непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Невизнання спроби анексії Криму, ситуація з правами людини та мілітаризація півострова постійно перебувають на його порядку денному. Відтак, я переконаний, що Європарламент не повинен бути частиною гібридних спроб Росії легітимізувати спробу анексії Криму та варварську політику щодо незалежних країн", - наголосив Точицький.

Нагадаємо, раніше сьогодні перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму.