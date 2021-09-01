Україномовні аудіогіди в трьох американських музеях представляє Олена Зеленська

Президент України та перша леді Олена Зеленська напередодні представили у маєтку першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона - Маунт- Вернон україномовний аудіогід

"Ми раді, що ви завітали сьогодні у Маунт Вернон. Сподіваємося, що ця екскурсія дасть вам можливість дізнатися більше про Джорджа Вашингтона, не лише, як про першого Американського президента, але як і про хороброго військового лідера часів війни за незалежність США", - відкривається україномовна аудіоекскурсія.

Україномовний аудіогід в маєтку Джорджа Вашингтона - Маунт-Вернон у США

Територія садиби Джорджа Вашингтона, розташована неподалік теперішньої столиці США. Вона складається з історичних будівель, плантацій, садів та музею часів створення США. Маєток входить у комплекс головних туристичних місць американської столиці.

"Я рада презентувати аудіо гід для всіх тих, хто Хоче отримувати корисну та якісну інформацію рідною мовою. А також для тих, хто хоче вивчати українську, а також вивчати історію Сполучених Штатів, знову ж таки, українською мовою", - виголосила перша леді України під час презентації.

Українська мова стала шостою іноземною мовою, яка буде звучати в Маунт- Верноні. Це перший аудіогід українською мовою у США.

Україномовний аудіогід в маєтку Джорджа Вашингтона - Маунт-Вернон у США

Олена Зеленська планує відкрити ще два аудіо гіди у музеях Сан-Франциско, у Legion of Honor та музеї De Young під час відвідин цього регіону 2-го вересня, повідомила "Голосу Америки" прес-секретарка української першої леді.

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