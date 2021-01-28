Українські делегати запропонували розширити Кримську платформу на рівні ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ під час візиту до Генсекретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич обговорила, зокрема потенційне розширення платформи діаспори на міждержавні рівні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу “Слуги народу”.

Повідомляється, що українська делегація в ПАРЄ під час візиту до Генсекретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич обговорила розширення Кримської платформи на рівні ПАРЄ та платформи української діаспори на міждержавні рівні, проект озеленення України.

“Ми також обговорили рішення Європейського суду з прав людини: як пришвидшувати цей механізм, зробити його дієвішим. Щодо питання проєкту озеленення України: багато хто з топ-політиків України, Кабінету міністрів, взагалі багато людей долучилися до акції висадки 1,7 млн дерев у жовтні за одну добу. Окрім того, говорили про потенційне розширення платформи діаспори на міждержавні рівні. Для нас це дуже важливе питання, оскільки воно також торкається і прав людини, і, можливо, подвійного громадянства”, — повідомила голова української делегації Марія Мезенцева.

Вона також зауважила, що Генсекретарка є хорваткою, і зустріч була дуже приємною, адже це дружня до нас країна. Ба більше, хорватські представники разом з іншими країнами в Європарламенті підтримували Україну в боротьбі проти російської агресії, в інформаційних кампаніях, в санкціях тощо.

“Є абсолютна довіра — це особисто підтвердила пані Голова. Довіра до спільної кооперації, мета і прямий діалог”, — підсумувала Мезенцева.

На поточній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи відбулися вибори нового генерального секретаря Асамблеї, за підсумками, новим Генсеком обрали Деспіну Чатсіваліу-Цовіліс.

Зазаначимо, що “Кримська платформа” — це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої — це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги.