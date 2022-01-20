Українські військові пройшли міжнародні курси, розроблені спільно з фахівцями НАТО

Українські військовослужбовці пройшли міжнародні міжвідомчі курси, спільно розроблені фахівцями України та Північноатлантичного альянсу.

Як передає Укрінформ, про це Національна академія Служба безпеки України повідомляє у Фейсбуці.

Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінетта Кляйне та ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручили сертифікати учасникам перших міжнародних міжвідомчих курсів "Практика стратегічних комунікацій: досвід України і НАТО".

Як повідомляється, навчання на онлайн-курсах пройшли близько 60 представників Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.

"Наша держава взяла чіткий курс на інтеграцію з НАТО, тож проведення спільних курсів - це приклад плідної взаємодії, реалізації і конкретної ефективної частини нашої співпраці з представництвом НАТО. Впевнені, це лише проміжний результат. У нас є багато планів і ми маємо підтримку міжнародних партнерів", - наголосив ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк.

Вінетта Кляйне підкреслила, що курси академії СБУ й Центру інформації та документації НАТО в Україні мають хороший результат.

За її словами, тренінг об'єднав викладачів та спеціалістів зі страткому, а обмін досвідом і знаннями стануть корисними для подальшої роботи всім учасникам.

"Мені приємно, що керівництво академії відкрите до співпраці. Ви можете розраховувати на нас, якщо вам будуть потрібні спікери та думки експертів зі стратегічних комунікацій. Ми й надалі зможемо обмінюватися знаннями", - зауважила Кляйне.

Як зазначається, "унікальний курс дозволив поєднати цілий спектр актуальних питань, важливих для побудови стратегічних комунікацій всередині відомств, між відомствами, між Україною й міжнародною спільнотою".

Низка тренінгів була присвячена питанням реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Криму.

Спікерами онлайн-курсу виступали представники НАТО у сфері комунікації та публічної дипломатії, а також 20 українських фахівців з різних сфер та галузей знань.

"Згадуючи 2014 рік, коли ми з вами намагалися з'єднати різні відомства, підрозділи, види й роди військ Збройних сил України в межах Антитерористичної операції, комунікаційний процес був дуже складний через різні протоколи діяльності, різні алгоритми та рівні безпеки. Зараз цей процес розвивається дуже ефективно. І я радий, що Національна академія Служби безпеки України є лідером у цьому процесі", - відзначив соціальний психолог Олег Покальчук.

Як повідомляв Укрінформ, у січні у Львівській області в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки завершилася Головна конференція з планування навчання підрозділів у рамках Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна (JMTG-U).

Участь у конференції взяли понад 30 представників з Держприкордонслужби, ЗСУ та США. Військові обговорювали двомісячне тренування прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону та бригади ЗСУ, яке розпочнеться в першій декаді лютого та триватиме до початку квітня.

Зазначається, що бійців навчатимуть українські інструктори з допомогою спостерігачів-тренерів зі збройних сил країн-НАТО.