Українські ВМС провели тренування із кораблями США в Чорному морі

В акваторії Чорного моря катерна тактична група із залученням морської авіації Військово-морських сил України разом з американськими есмінцем і кораблем забезпечення провели спільні тренування на морі.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС.

"Це перші у цьому році тренування типу PASSEX з кораблями Сполучених Штатів Америки. Ми дуже раді працювати з нашими американськими партнерами заради підтримки стабільності у Чорному морі. Тренування типу PASSEX є чудовою нагодою для вдосконалення майстерності, морської виучки та обміну досвідом між екіпажами наших кораблів. Постійна участь сил українського флоту у тренуваннях типу PASSEX сприяє підвищенню взаємної сумісності та опануванню стандартів Північноатлантичного альянсу", - цитує пресслужба командира флотилії ВМС України капітана 1 рангу Юрія Федаша.

Як зазначається, під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку, протиповітряної оборони та відбиття ударів противника тощо.

За словами командира ракетного есмінця ВМС США Томаса Ралстона, взаємодія та двосторонні навчання проводяться задля підтримання регіональної співпраці та забезпечення морської безпеки.