Українська делегація покинула засідання ТКГ.

Консультації в політичній підгрупі Тристоронньої контактній групі Донбасом заблоковані через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертки" з ОРДО Майї Пирогової.

Про це повідомив представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш на своїй сторінці в Facebook.

"Ми з самого початку попередили, що, якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас. Але... Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч з Никанорова (представником в ТКГ від самопроголошених ОРДО - ред.). Українська делегація покинула кімнату", - пояснив Гармаш

За його словами, "звіт політичної групи заблокований, як і сама робоча група. ТКГ почала заслуховувати звіти по іншим робочим групам, де немає Пирогової".

Нагадаємо, 19 січня Сергій Гармаш повідомив про те, що на засіданні ТКГ були присутні так звані "громадські радники" з територій Донецької та Луганської області, контрольованих проросійськими бойовиками. Тоді питання української делегації про те, хто ці люди, залишилося без відповіді. За словами Гармаша, координатор підгрупи ОБСЄ не зміг цього пояснити, а лише сказав, що на переговорах не заведено підіймати питання статусу учасників.

19 лютого Сергій Гармаш не виключив можливості свого виходу зі складу ТКГ. За його словами, Українська делегація в ТКГ недостатньо дієво реагує на спроби суб'єктивізації ОРДЛО в переговорному процесі. Гармаш підкреслив, що нереагування на присутність "громадських експертів" ОРДЛО в переговорах означає факт визнання ОРДЛО повноцінною стороною переговорного процесу, повноцінною делегацією.