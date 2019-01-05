Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію ПЦУ (фото)

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні.

Про це повідомляється у Твіттері Верховної Ради України.

Як інформувалося раніше, учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання Томосу Вселенським Патріархом Варфоломієм та у молитві у Патріаршому Храмі Св.Георгія. По завершенню процедури підписання Томосу прозвучать заяви: Вселенського Патріарха Варфоломія Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Президента України П.Порошенка.

6 січня Президент України Петро Порошенко, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та члени делегації візьмуть участь у Церемонії вручення Томосу, Божественній Літургії (Спільне відправлення Вселенським Патріархом Варфоломієм і Митрополитом Епіфанієм), у Церемонії освячення води у затоці «Золотий Ріг».

Члени делегації також відвідають могилу українського політичного діяча В.В.Мурського на Католицькому кладовищі, візьмуть участь у Церемонії освячення води в Патріаршому Храмі Св.Георгія.