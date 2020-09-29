Українська делегація у ТКГ відреагувала на заяви Фокіна щодо Донбасу

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з неприємним здивуванням сприймає повідомлення про резонансні заяви пана Фокіна щодо війни на Донбасі та щодо Криму, зроблені у Верховній Раді.

Про це йдеться в офіційній заяві української делегації у ТКГ, переданій Укрінформу.

"Пан Фокін як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалась. Але ми разом як делегація України у переговорах у ТКГ повинні дотримуватись виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участь у переговорах. Тим більше, що у питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватись офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю співпадає з правдою про війну", - йдеться у заяві.

У ТКГ зазначили, що війну на територію України принесла Росія та її громадяни. Саме тому, наприклад, переговори за нашою участю відбуваються у тристоронньому форматі - Україна, ОБСЄ як посередник та Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території.

"Завдання, які маємо на переговорах від Президента України Володимира Зеленського, побудовані на розумінні того, що Росія повністю контролює тимчасово окуповані території України, а отже має вирішальний вплив на все, що там відбувається", - підкреслили в Тристоронній контактній групі.

"Жодного разу у нашій роботі як української делегації у Тристоронній контактній групі ми не чули сумнівних заяв від пана Фокіна й не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок.

Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, який представляє державу. Тим більше, розмова відбувалась у Верховній Раді України. Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку", - зазначається у повідомленні.

Раніше комітет Верховної Ради вирішив ініціювати ухвалення постанови, в якій закликати Президента Володимира Зеленського припинити перебування Вітольда Фокіна в делегації України для участі у Тристоронній контактній групі.

Як повідомляв Укрінформ, Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережеться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив і за оголошення загальної амністії.