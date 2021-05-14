Українська влада використовувала законні інструменти, щоб позбавити Медведчука можливості "бити по країні" - Зеленський

Українська влада використовувала законні інструменти, щоб позбавити народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука можливості "бити по країні".

Про це у своїй колонці у виданні "Фокус" 14 травня написав президент України Володимир Зеленський.

"Хто зумів скористатися повністю можливостями, які були в нас із 1990-х років? Ви знаєте прізвища цих людей. Вони щорічно перераховуються у списку найбагатших українців. А що ж інші? Суспільство повинно просто адаптуватися до того, як ці "обрані" й наближені до них розподіляли між собою ресурси - політичний, фінансовий, промисловий, медійний. І гру за правилами "обрані" моделювали для себе. Відверто скажу, держава, де є подібна нерівність, точно не зможе бути комфортною й конкурентною", - підкреслив Зеленський.

За його словами, в Україні зменшується кількість олігархів.

"Абсолютна більшість українців не вважала таку ситуацію справедливою. Саме це й відбилося на підсумках виборів 2019 року. Те, із яким красномовним результатом програв тоді один з олігархів, наочно демонструє, на що насправді розраховує суспільство. На інший державний світогляд. На інші принципи і правила життя у країні. На другий рівень суспільного діалогу. Дещо нам уже вдається. Наприклад, уперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви й державне майно для того, щоб відверто бити по країні й наносити руйнівної шкоди державній безпеці", - зазначив президент.