Український літак перевіз винищувачі з підсанкційної Білорусі до Сербії

Український літак Ан-124 був задіяний у перевезенні винищувачів МіГ-29 з Білорусі до Сербії, здійснивши при цьому технічну посадку в Будапешті.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, літак, оператором якого є українська компанія "Антонов", перевозив два з чотирьох винущувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії.

Міністерство оборони Угорщини підтвердило інформацію, що літак здійснював технічну посадку в Будапешті. "Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну і Румунію) був змушений зупинитися 16 травня з технічних причин", - йдеться у відповіді угорського Міноборони.

Вранці наступного дня, 17 травня, літак вилетів з Угорщини до кінцевого пункту призначення - Сербії "після додаткових поставок та ремонту деталей".

ЗМІ зазначають, що це не перший випадок, коли зброя, призначена для Сербії, доставляється з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів Євросоюзу.

Речник Єврокомісії Петер Стано заявив журналістам, що контроль за експортом і транзитом зброї з держав-членів ЄС регулюється національним законодавством, загальною позицією Ради ЄС щодо контролю експорту військової техніки й обладнання та угодою про торгівлю зброєю. "Ці правила є юридично обов'язковими для всіх держав-членів і застосовуються під їхню відповідальність і під наглядом національних органів", - наголосив Стано.

У Міністерстві Сербії в той же час ствержують, що не мають даних про приземлення літака з винищувачами. А в українській авіакомпанії "Антонов" не відповіли на запит журналістів, чому літак приземлявся у Будапешті 16 травня.

Білоруське видання Reform.by теж повідомляє, що український Ан-124 16 травня перевіз з Білорусі два останні винищувачі МіГ-29. Видання вказує, що це були останні з чотирьох винищувачів, які Білорусь передала сербському Міноборони у рамках військово-технічної допомоги. Обов'язковою умовою передачі обладнання було те, що Сербія відремонтує його в Білорусі. Нагадаємо, 6 листопада 2020 року країни Євросоюзу ввели санкції проти Лукашенка та його оточення. Згодом до них приєдналася й Україна. Перед тим санкції проти Білорусі ввели США, Канада та Велика Британія. МЗС Білорусі у відповідь розширило список санкцій проти Євросоюзу і Канади та пригрозило ввести обмеження проти українських високопосадовців.

10 травня Євросоюз анонсував схвалення в найближчі тижні нового вже четвертого пакету санкцій проти режиму Лукашенка. Там обіцяють, що врахують "все, що відбувається в країні", включаючи переслідування польської меншини.

Бабель

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