Український МЗС висловив протест у зв'язку з проведення виборів в Держдуму РФ

Український МЗС висловив протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

В окупованому Криму станом на вечір 19 вересня явка виборців на виборах до Держдуми Росії склала 47%, повідомляють російські і кримські ЗМІ з посиланням на главу російської виборчої комісії в Криму Михайла Малишева, передає УНН.

"Зараз відома явка на 18:00 третього дня голосування: по Криму вона склала 47,08% (706,7 тисячі осіб): по Сімферопольському округу - 44,13%, по Керченському - 47,8%, по Євпаторійському - 49, 42% ", - повідомив провладний сайт Кримінформ.

При цьому, за словами Малишева, суттєвих порушень під час голосування не виявлено.

"Безумовно, були недоліки, порушення, які в даний час розглядають комісії. Ми, відповідно, зробимо висновки. Але таких порушень, які впливали б на результат виборів, не було - цитують Малишева місцеві провладні ЗМІ.

На даний момент, після закриття виборчих дільниць о 20:00, комісії приступили до підрахунку голосів.

Нагадаємо, 17 вересня, РНБО заявив про те, чтоУкраіна введе санкції через російських виборів до Держдуми.

Детальніше про те, як Кремль намагається домогтися приголомшливої перемоги провладних сил читайте в статті Олексія Їжак " Вибори в Росії: бар'єри для ОБСЄ," електоральні паровози "і" НАТО біля кордонів ". Підготував/ла : Юлия Абрамова