Українського посла обшукали білоруські прикордонники (відео)

Всупереч міжнародному праву білоруські прикордонники обшукали автомобіль посла України Ігоря Кизима.

Український дипломат повертався з Києва до Мінська.

На відео з пункту пропуску "Нова Гута" білоруський прикордонник каже українському послу про "огляд транспортного засобу".

"Віденську конвенцію знаєте? Огляд особистого багажу дипломатів при перетині кордону в країну перебування, де я працюю, не дозволяється. Якщо у вас немає вагомих причин. У вас є вагомі причини?", - запитав Ігор Кизим.

На що білоруський прикордонник сказав, що пропонує відкрити задні двері автомобіля та оглянути багажне відділення.

"Цим самим ви зараз робите дуже поганий крок. Я буду писати ноту. Ваш посол, коли буде їхати сюди ... Ми починаємо дипломатичну війну, ви хочете цього?", - сказав посол України.

В інтерв'ю білоруському виданню TYT.BY Ігор Кизим заявив, що авто оглянули з порушенням норм міжнародного права про дипломатичні відносини.

"У минулі вихідні я перетнув українсько-білоруський кордон і приступив до виконання своїх обов'язків. Треба сказати, що мій в'їзд до Білорусі був, м'яко кажучи, не дуже дружнім і почався, як я це розцінюю, з провокації", - сказав посол України.

Він розповів, що керівник прикордонного пункту не дав ніяких пояснень щодо огляду автомобіля.

Такий вчинок білоруських прикордонників, за словами українського дипломата, був заздалегідь підготовлений. Тому що начальника пункту пропуску проінструктували так зробити.

Посольство України після цих подій направило ноту в МЗС Білорусі.

Український посол у Білорусі Ігор Кизим повернувся після консультацій у Міністерстві закордонних справ України до Мінська.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, наразі офіційні контакти між країнами "поставлені на паузу".

9 серпня в Білорусі проходили вибори президента. За даними тамтешньої ЦВК, 80,1% отримав Олександр Лукашенко, а його суперниця Тетяна Тихановська - 10,1%. Це викликало хвилю масових протестів, які тривають четвертий тиждень. Влада застосовує щодо білоруських громадян насильство.

При цьому Лукашенко залишається особою, яка виконує обов'язки президента Білорусі.

ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі.