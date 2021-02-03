Українською мовою в Донбасі заговорять через два роки після деокупації - Резніков

Після деокупації в Донбасі спершу потрібно буде провести роззброєння та розмінування. Українською мовою там почнуть говорити через два роки після цього всього, заявив під час інтерв'ю Lb.ua віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Протягом перших двох років, зазначив Резніков, важливо відновити соціальні та економічні зв'язки, провести процес демілітаризації.

Про те, що мовне питання вирішуватимуть в Донбасі поступово, йдеться й в законопроекті про перехідний період. При цьому буде збережено гарантії для російської мови - не буде заборони для роботи російськомовних шкіл, наприклад.

"У місцевих громад є повне право за рахунок місцевого бюджету створювати такі початкові школи. Ця практика поширена в Україні. Є угорські школи на Закарпатті... В Україні проживає більше 200 національностей, народностей, і всі вони мають на це право", - зазначив він.

25 квітня 2019 Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який деталізував державний статус і вживання української мови в різних сферах життя: від бізнесу до освіти. Цим законом також передбачається і посада мовного омбудсмена.

16 січня 2021 року вступила в силу стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Відповідно до закону, повинен відбутися остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Тому, всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. Це стосується не тільки сфери торгівлі, а й освітніх послуг (в тому числі гуртків і секцій), медичного обслуговування та надання соціальних послуг.

По матерiалам: LB.ua

