Українці готові підтримати на місцевих виборах п'ять партій - "Рейтинг"

На місцевих виборах 25 жовтня умовний 5% бар'єр долають п'ять партій.

Як передає Укрінформ, такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня умовний 5% бар'єр долають п'ять партій: "Слуга народу" 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,6%, "Європейська солідарність" - 11,7%, "Батьківщина" - 7,5% та "За майбутнє" - 7,2%. Практично всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат", - йдеться у дослідженні. Партію "Наш край" підтримують 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка - 3,9%, УДАР Віталія Кличка - 3,0%, партію Шарія - 2,6%, ВО "Свобода" - 2,4%, партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" - по 1,6%, партію "Пропозиція" - близько 1%.

Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, - 22,2%.

Під час дослідження було опитано населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer- assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Опитування проводилося 4-7 жовтня 2020 року.