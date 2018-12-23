"Українці - окремий народ'': до Путіна прийшло ''прозріння'' через Томос

Президент Росії Володимир Путін на своїй прес-конференції 20 грудня вперше визнав, що український народ існує окремо від РФ.

На це звернув увагу екс-радник російського лідера, економіст Андрій Ілларіонов в своєму мікроблозі на Livejournal.

"Як уже зазначалося, головною практичною новиною позавчорашньої прес- конференції стала заява про початок поглинання Кремлем Білорусі.

Найважливішою ж її ідеологічною новиною стало визнання Путіним існування окремого українського народу", - уточнив він.

Ілларіонов звернув увагу, що Путін начебто спеціально кілька разів вимовив фрази, які недвозначно свідчили про те, що він перестав ставити знак рівності між двома народами.

"Коли в ході прес-конференції Путін вперше назвав український народ існуючим окремо від російського народу, мені здалося, що або я не дочув, або він обмовився", - додав Ілларіонов.

Він також навів у приклад ті фрази президента РФ, які доводять його визнання українського народу, як відокремленого від Росії.

"Ми не прагнемо і не будемо підтримувати політики, пов'язаної з розколом, з розтягуванням російського і українського народів", "Вони розтягують російський і український народи, ось що вони роблять", "Це теж робиться напередодні передвиборчої кампанії і з метою подальшого розриву між російським і українським народами".

"Так, Путін говорить про "злі сили", "які розтягують" і "розривають" два народи, але тепер він говорить не про один, а про два народи! А адже ще зовсім нещодавно його займала страшна химера - про єдиний російський народ", - наголосив Ілларіонов.