Українці визначилися з вибором політичних парті

Партію "Слуга народу" готові підтримати майже 28%, а за партію "Опозиційна платформа - За життя" готові віддати свої голоси майже 16% респондентів визначилися

Сьогодні, 27 липня, стало відомо, що у рейтингу політичних сил партій на виборах до Верховної Ради лідирують партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Радикальна партія Ляшка".

За перераховані партії проголосували би більше 5% українців, що є прохідним бар'єром для входження до складу парламенту, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 15-20 липня 2020 року.

Партію "Слуга народу" готові підтримати майже 28% тих, хто збирається голосувати й визначився з вибором, за "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свої голоси майже 16% респондентів визначилися, за партію "Європейська солідарність" - 14%, за ВО "Батьківщина" - 10%.

Крім того, 4% опитаних підтримали б Радикальну партію, 3,5% - партію "Сила і честь", 3,4% готові підтримати Партію Шарія, 3,3% - Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 2,8% - партію "Українську стратегія", 2,4% - партію "Голос". Партії "Удар", "Громадянська позиція" й "Самопоміч" набрали б від 1 до 1,5% голосів кожна, а решта ще менше.

Крім того, 2% із загальної кількості опитаних проголосували б проти всіх або зіпсували б виборчий бюлетень, 11,2% вагалися з відповіддю, а 10,7% заявили, що не мають наміру йти на вибори.

Половина опитаних (53%) схиляються до того, щоб підтримати на місцевих виборах у жовтні місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватися тільки в одній області, проте 27% мають намір голосувати за відому національну політичну силу. Решта вагалися з відповіддю.

При цьому на заході та сході країни більш схильні підтримати місцеві партії, до голосування за місцеві партії більш схильна молодь і люди старше 60 років, а також жителі сіл, ніж міст.

У ході дослідження методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to- face) було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Раніше повідомлялося, що близько 60% опитаних жителів України не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу. Про це говорять результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 липня 2020 року.

Відносно більше тих, хто підтримує останні два рішення парламенту, серед молоді та прихильників партій "Слуга народу", "Європейська солідарність" і "Голос".

Нагадаємо, за останній місяць рейтинг партії "Слуга народу" знизився на 1,4%, що знаходиться в межах статистичної похибки. Якби дострокові вибори до Верховної Ради проходили у середині липня поточного року, то за партію проголосували б 27,9% громадян (тих, хто буде голосувати і визначився з вибором), свідчить 21 липня опитування Соціологічної групи "Рейтинг".