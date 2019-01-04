Українцям покажуть Томос про автокефалію: як і коли це буде

У Софійському соборі 7 січня відбудеться божественна літургія, після якої Томос про надання автокефалії Православній церкви України буде виставлений на загальний огляд громадянам.

Про це йдеться в анонсі на сторінці предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія в Facebook, де уточнюється, що громадяни зможуть спостерігати за богослужінням на Різдво через великий екран на вулиці.

"Різдвяна літургія Блаженнішого Митрополита Київського і Всієї України Епіфанія в Софії Київській. На свято Різдва Христового в давній святині українського народу - святій Софії Київській - предстоятель Православної церкви України Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить Божественну літургію", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що богослужіння розпочнеться 7 січня о 10:00. У спільній молитві візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, народні депутати та члени Кабміну, а також капелани та волонтери.

"Знаковість та історичність цього богослужіння полягатиме в тому, що в цей день український народ відзначатиме не лише рятівну подію народження в світ Богонемовля, а й відродження й утвердження єдиної помісної Української православної церкви. Знак підтвердження церковної автокефалії та незалежності в соборі Святої Софії - Премудрості Божої під час богослужіння перебуватиме довгоочікуваний Томос - документ, який Вселенський Патріарх Варфоломій 6 січня 2019 передасть главі Православної Церкви України Блаженнішому митрополиту Епіфанію", - йдеться в анонсі.

Також уточнюється, що вхід для громадян буде закритий під час літургії в собор і на його територію, проте все віряни зможуть брати участь в молитві і спостерігати за богослужінням з великого екрану на Софійській площі.

"Після літургії Томос буде перенесений для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожен бажаючий зможе його побачити в будь-який день з 8:00 до 18:00. Вхід вдо трапезного храму Софії Київської, де зберігатиметься томос - вільний", - уточнюється в повідомленні.

Також на сайті Верховної Ради повідомляється, що офіційна делегація України на чолі з Петром Порошенком, Андрієм Парубієм 5-6 січня здійснить робочий візит до Туреччини для отримання Томосу.

Програмою візиту в Стамбул передбачена зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і Вселенським патріархом Варфоломієм 5 січня. Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання Томосу Вселенським патріархом і в молитві в Патріаршому храмі Св. Георгія.

6 січня президент України і члени делегації візьмуть участь у церемонії вручення Томосу, Божественній Літургії та церемонії освячення води в затоці "Золотий Ріг".