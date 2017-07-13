Украина четко задекларировала свой европейский выбор, - Порошенко

Президент Петр Порошенко во время проведения саммита Украина-ЕС в Киеве подчеркнул, что наша страна остается верной своему европейскому стремлению и европейскому выбору.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Глава государства отметил, что это является неотъемлемым правом Украины.

"Право выбора будущего принадлежит исключительно украинцам, и ни одна страна мира не имеет права включать "красный свет" на этом пути", - сказал Петр Порошенко.

По его словам, сейчас Украине приходится платить очень высокую цену за свой европейский выбор.

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